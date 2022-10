Charleroi : une visseuse dans le pantalon, une peine de travail

Entre juin et septembre 2020, Frédéric traversait une mauvaise période. Après avoir perdu son domicile et son emploi, il a enchaîné des petits travaux de bricolage pour gagner quelques euros. Pour s’équiper, Frédéric a opté pour la voie de la délinquance. Il a commis deux vols simples. L’un dans un magasin Gamma, où il a dérobé un tube de résine. L’autre dans un Brico Plan-It, où il a déballé une visseuse et l’a planquée dans son pantalon, avec le chargeur.