C’est la maman qui a découvert l’horreur. "Mon compagnon et beau-père de mon enfant était parti de l’appartement. Je me suis réveillée, je suis allée dans la chambre de ma fille, mais elle dormait encore. Je suis ensuite allée dans la chambre de Thao, mais il n’était pas là. J’ai donc contacté mon compagnon pour savoir s’il était parti avec le petit. Puis je suis revenue dans la chambre, j’ai remarqué que la fenêtre était ouverte. Je me suis penché et je l’ai vu au sol", témoignait courageusement Cindy.

La mère du petit et le beau-père se sont retrouvés face à la justice.

La chambre du conseil de Charleroi avait, de manière incompréhensible, décidé de renvoyer les deux personnes devant le tribunal correctionnel. Comme lors de l’audience devant la chambre du conseil, le parquet avait requis un acquittement pour les parents, estimant qu’il s’agissait d’un tragique et terrible accident.

Personne n’est responsable du décès du petit, a tranché le tribunal ce lundi après-midi.

Cindy et Jérémy sont acquittés, et pourront (espérons-le) enfin faire leur deuil.