Des travaux à la cité des Finances avant son abandon

Or, on le sait, le bâtiment Monnet doit être démoli dans le cadre de la reconstruction du quartier du Left Side Business Park, une opération pour laquelle l’intercommunale Igretec a été mandatée par la Ville comme aménageur urbain. Au cabinet du secrétaire d’État Mathieu Michel, en charge de la Régie des bâtiments, l’exécution de travaux sur le site nous a été confirmée. Contrairement au projet de démolition du centre des Finances, qui ne semble toujours pas avoir été validé par le gouvernement. Il n’empêche qu’à terme, l’intention reste d’organiser le transfert définitif des agents des Finances vers de nouveaux bureaux mieux adaptés. Interrogé en commission parlementaire au mois de janvier dernier, le secrétaire d’État fédéral avait précisé l’estimation des besoins, soit 7 731 m2. Pour rencontrer cette exigence, un appel d’offres avait été lancé en 2019 au secteur immobilier. Un seul soumissionnaire y avait répondu. Ces locaux ne seront pas disponibles avant au moins deux ans, ce qui nous reporte au début 2025. À la Régie des bâtiments, on avance l’échéance butoir de 2030 pour ne pas s’enfermer dans un calendrier.

La création de la halte nautique de la Sambre, la "marina" du Left Side Business Park, n’impose toutefois pas la démolition du bâtiment Monnet. Voici peu de temps, le président du Port autonome de Charleroi, Christian Laurent, nous l’avait précisé, bien que cela complique la mise en œuvre du chantier. L’installation de palplanches sur les berges permettrait en effet de réaliser les travaux. Au bout du compte, on ne manque pas de s’étonner que la Régie des bâtiments améliore le confort d’un bien qu’elle va abandonner, alors que le palais de justice qui réclame des travaux urgents ne fait l’objet d’aucune planification à ce jour. Mais c’est une autre histoire.