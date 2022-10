Charleroi: il viole sa fille et prétend l'avoir confondue avec une ex-compagne

À partir de ses 14 ans et de son emménagement chez son papa, la jeune mineure a été victime de violences sexuelles. Cette dernière a dénoncé plusieurs épisodes de viols. Il y a eu des scènes à la Noël 2014, ou encore lors des fêtes de fin d’années deux ans plus tard. Un soir, Jean confirmait même s’être retrouvé dans le même lit que sa fille. "Il était complètement saoul et il prétend avoir confondu sa fille avec une de ses ex-compagnes", rappelle Me Fosseur, l’avocat de la jeune femme désormais majeure.