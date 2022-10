Un homme enlevé à Gilly et retrouvé par la police à Wasmes!

Selon l’ancien militaire, surnommé "para" dans le dossier, rien n’était planifié et la situation a complètement vrillé lors d’une soirée arrosée à coup d’alcool et de rails de cocaïne. "Trois jours avant, j’avais été victime d’une morsure par l’un des chiens lâchés à Gilly lors d’un litige de chantier. Je n’étais pas dans mon état normal et sur un coup de tête, on est parti. J’ai montré ma morsure et on s’est tous emballé. J’ai pris un taser et un marteau parce que je savais qu’il y avait un chien là-bas, c’était pour lui faire peur", explique Nicolas. Pour le parquet, une dette liée à de la cocaïne, que devait le dealer de Nicolas à ce dernier, est aussi à l’origine de l’expédition punitive.

De 3 à 10 ans de prison requis

Roland, Jim, Frédéric, Ellen, Espen et Nicky sont, aux côtés de Nicolas, suspectés d’avoir participé à la prise d’otages ou aux scènes de coups et blessures. Ellen, policière de fonction dans le Tournaisis au moment des faits, reconnaît avoir conduit le petit monde jusqu’à Gilly, en étant la plus sobre de la bande. Roland et Frédéric ont, selon le substitut Henry, joué un rôle essentiel dans la sombre scène. "Le premier cité avait connaissance de la dette et jouait le rôle d’intermédiaire entre Nicolas et le dealer. Tout comme le second prévenu. Les deux ont été arrêtés sur place."

Nicky, originaire des Pays-Bas, a participé aux coups et a intimidé Adrian dans la cave à Wasmes. Espen et Lewis, membre d’un club de motard lié aux Hell’s Angels, ont eux aussi porté des coups. Et sans Jim, finalement, rien ne se serait passé. "Il a joué un rôle essentiel, en tant qu’indicateur de l’adresse des victimes. Même s’il n’est pas entré à l’intérieur de la maison à Gilly, il est co-auteur des faits", juge le parquet. En fonction des rôles de chacun dans cette prise d’otage, des peines allant de 3 à 10 ans de prison ont été requises. Seul Nicolas est visé par la plus lourde peine.

À la défense, ce sont des mesures de faveur ou des acquittements qui sont plaidés. Pour Nicolas, Me Discepoli a demandé de ne pas prononcer une peine supérieure à cinq ans de prison en insistant sur l’absence de planification du kidnapping.