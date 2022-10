Pays de Charleroi: le réseau TEC toujours perturbé ce lundi

À Charleroi, un "mouvement d’humeur lié au pouvoir d’achat" perturbe le trafic des bus depuis jeudi. Ce lundi, les dépôts de Genson (Montignies-sur-Sambre) et d’Anderlues restaient bloqués, indiquait le Tec sur son site. Vingt-six lignes de bus provenant du premier étaient ainsi touchées, de même qu’onze autres de bus et métro provenant de celui d’Anderlues. En outre, les bus et métros de Jumet (Chaleroi) ne sortaient pas.