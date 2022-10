Les dépôts de bus de Genson et Anderlues à nouveau bloqués

Dans un point de la situation à 14 h 30, le TEC indiquait que les dépôts de Genson (Montignies-sur-Sambre) et Anderlues étaient bloqués. Les lignes de bus et de métro démarrant depuis ces dépôts étaient donc interrompues, avec des dizaines de voyages supprimés. Les lignes concernées sont les lignes 1, 3, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 28, 35, 91, 91b, 710, 154, 155, 156, 158, 158b, M2, M1ab, M4 ab, City Bus et Midi Docherie. Tous les détails des perturbations sont à retrouver sur le site des transports en commun wallons, ainsi que l’attestation pour les voyageurs qui doivent prouver une incapacité à se déplacer.