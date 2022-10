Charleroi: à 22 ans, il comptabilise 970 heures de peines de travail

Plus récemment encore, c’est à la sortie du bureau du juge d’instruction, et menotté, que Mehdi est parvenu à s’enfuir du palais de justice durant plusieurs heures. L’ex-membre de "la bande des TEC" (qui a sévi dans la région entre 2016 et 2017, en semant la terreur dans les stations de métro et la gare de Charleroi-Sud en usant de la violence pour frapper, racketter et agresser plusieurs victimes) a commis ses premiers méfaits dès l’âge de 12 ans. Il comptabilise huit condamnations judiciaires. La neuvième a été prononcée ce lundi en fin de matinée.

Miraculeusement, Mehdi s’en est sorti avec des mesures de faveur. Au total, le jeune prévenu comptabilise 970 heures de peines de travail et 10 ans de prison à titre subsidiaire (au cas où il n’effectuait pas les peines de travail). Jugé "irrécupérable" par le parquet, Mehdi écope d’une peine complémentaire de 2 ans de prison, avec un sursis probatoire de 5 ans.

Une pluie de faits de violence

Il était reproché au prévenu plusieurs faits de violence, entre 2019 et 2020: vols avec violence de chaînes en or sur la voie publique, mais également de rébellions et d’outrages envers les forces de l’ordre.

Dans le dossier, on retrouve également des préventions de harcèlement envers la mère d’une petite amie de l’époque, de destruction d’objets au domicile de sa mère ou dans une chambre à l’hôtel Van der Valk à Gosselies. Le jeune homme avait également admis avoir blessé une amie à sa petite amie en lui lançant un téléphone au visage lors d’une de ses crises de colère.