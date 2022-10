Son épouse couverte d’hématomes: Ion reconnaît quatre claques… plus fortes que ce qu’il veut bien dire

Après l’audience de vendredi matin, il est difficile de dire si Ion a bel et bien pris conscience de la gravité de sa réaction violente du 22 juillet 2020, au domicile conjugal de Marcinelle. Condamné une première fois, par défaut, à 15 mois de prison pour une scène de coups et blessures volontaires sur son épouse, l’homme de 30 ans a formé opposition au jugement et espère obtenir une mesure de faveur grâce à l’opposition.