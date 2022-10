Fin des travaux à la résidence Brichat, à Charleroi

La résidence s’inscrit dans un environnement destiné au bien-être de ses voisins directs et à venir. Parmi ceux-ci, de nouveaux logements et un projet de la société publique La Sambrienne. L’année prochaine, c’est même un nouveau centre des Aînés qui verra le jour en collaboration avec l’AMO Le Signe. Le tout dans une dynamique résolument intergénérationnelle qui a déjà été entamée il y a quelques années.

Cette réalisation est le cinquième gros chantier du CPAS en ce qui concerne ses maisons de repos, après les travaux d’extension et de rénovation des résidences de Gosselies, de Montignies-sur-Sambre et de Couillet et les résidences services de Marchienne-au-Pont et de Monceau-sur-Sambre.

D’un montant de 4 millions d’euros, la nouvelle aile de la résidence Brichart est le fruit de la collaboration avec Igretec.