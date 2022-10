Charleroi : le CPAS cherche un partenaire privé pour son "bus drogues"

Comme l’a expliqué au Conseil communal le président du CPAS Philippe Van Cauwenberghe, il s’agit d’un bus pour aller à la rencontre des toxicomanes dans les principaux lieux de consommation de la ville, afin de leur offrir un accompagnement sécurisé. L’objectif est multiple: améliorer leur état de santé et leur bien-être, les soustraire aux risques liés à leur pratique (transmissions de virus, overdoses, etc.), diminuer les nuisances associées à la consommation de drogues dures dans les quartiers et enfin, favoriser le tissage de liens sociaux. "Il faut bien comprendre que ces usagers sont malades", rappelle le président du CPAS.