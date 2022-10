Littoral belge : 33% des touristes d'un jour viennent du Hainaut

Les chiffres sont en effet impressionnants: sur la totalité des Belges francophones (Wallons et Bruxellois francophones) qui se sont rendus au littoral pour une excursion d’un jour, en 2021, 33% étaient originaires du Hainaut. Les statistiques restent également probantes pour les Belges francophones qui ont passé un séjour d’au moins une nuit dans un hébergement commercial (hôtel, parc de logements, camping): 27% étaient Hennuyers. Enfin, et c’est peut-être la donnée la plus marquante: les Belges francophones sont propriétaires de 19811 résidences secondaires, égrenées dans les dix stations balnéaires du littoral ; 5542 de ces propriétaires sont originaires du Hainaut, soit 28%. Les trois communes où les Hennuyers possèdent le plus de biens sont Coxyde, La Panne et Middelkerke. Ce sont également les stations préférées pour les excursions d’un jour: La Panne et Coxyde, dans cet ordre, suivies par Ostende, pour ses évidents atouts citadins, notamment de shopping.

Mieke Dumont se réjouit d’un autre chiffre concernant les touristes issus du Hainaut: "98% des personnes interrogées se disent de" extrêmement satisfait "à" satisfait "de leur séjour sur la côte belge. 54% des touristes d’un jour sont avec des enfants, ça monte à 59% pour les touristes qui dorment au moins une nuit sur place". Sans grande surprise, la mer et la plage sont l’atout principal du littoral pour 72% des répondants, avec 81% des personnes avouant que leur activité préférée est avant tout de flâner sur la digue. "Mais, reprend la collaboratrice de WestToer, 51% disent aussi venir au littoral pour aller au restaurant, un chiffre qui monte à 67% pour ceux qui y dorment au moins une nuit. Mais il y a aussi 25% des personnes qui disent adorer faire du cuistax et 33% qui reconnaissent venir au littoral par habitude. Nous sommes bien conscients de cet attachement familial, il y a souvent des parents qui reviennent avec leurs enfants dans la station balnéaire où eux-mêmes étaient venus enfants avec leurs parents".

140 lieux époustouflants

Pour ne pas se contenter de ce seul facteur de nostalgie familiale, WestToer met également sur pied des processus de grande ampleur pour attirer les touristes. " Nous sommes actuellement en plein dans une campagne de deux ans, qui se poursuivra jusqu’à la fin 2023. Ça s’appelle les Lieux Époustouflants du Littoral et ça fonctionne avec une app gratuite, via le site www.lelittoral.be, qui permet de swiper sur des photos et d’obtenir des itinéraires avec des propositions culturelles et Horeca, le long du parcours. La base est de 140 photos, prises par 47 photographes professionnels ". Ces photos s’articulent selon cinq thèmes: nostalgie, en forme à la mer, nature et tranquillité, art & architecture et vie maritime. " C’est une belle façon de redécouvrir la côte, même pour les Hennuyers habitués ", conclut Mieke Dumont.