Charleroi: un débat public du MR sur la sécurité en ville, ce jeudi 20 octobre, au soir

Denis Ducarme, agiter les peurs et surfer sur la colère des citoyens n’est-ce pas une vieille recette de la droite ?

Je ne me sens pas comme un homme de droite en abordant le thème de la sécurité. Il s’agit d’un engagement social, c’est le premier devoir de la puissance publique. Or, je constate que la Ville de Charleroi ne prend pas de mesures radicales pour combattre l’insécurité. L’évolution des chiffres de criminalité le confirme, c’est aussi le sentiment de plusieurs magistrats du parquet et de nombreux policiers. On n’est pas dans le fantasme mais dans le réalisme !

Sur quelles bases s’appuie votre affirmation ?

Avec Liège, Charleroi est lanterne rouge en matière d’agressions sur la personne, de cambriolages, de dégradations et de vols de voitures… En 2021, 39 mandats d’arrêt pour des faits de meurtres, de tentatives de meurtre, d’assassinats ou de tentatives d’assassinats ont été ordonnés sur le territoire. C’est considérable ! Même le procureur du Roi de notre arrondissement l’a relevé dans une interview.

Une séance entière du Conseil communal a été récemment dédiée à la question de la sécurité. Il s’y est dit que toutes les métropoles étaient confrontées aux mêmes difficultés…

Le bourgmestre Paul Magnette et sa majorité déploient énormément d’énergie pour faire croire que tout va mieux en matière de sécurité, de lutte contre le trafic de drogue, d’emploi et de qualité de vie. Les travaux de rénovation urbaine servent de paravent. Nous au MR, dans nos réunions de quartier, nos rencontres sur le terrain, nous constatons l’inverse, un profond désarroi et une inquiétude immense de la population. Des noyaux urbains de la périphérie ont été complètement abandonnés… Nous voulons mettre le nez du PS dans son caca !

C’est grave et en même temps facile d’avancer cela. Vous avez des solutions concrètes ?

Revendiquer un renforcement des normes KUL pour augmenter le cadre ne changera pas la donne. Nous le savons: dans notre zone de Police, ce cadre n’est pas rempli. Aujourd’hui, il continue à manquer 10% de l’effectif, et malgré les efforts louables du nouveau chef de zone pour améliorer les conditions de travail, les candidats ne viennent pas. La Ville sous-investit dans la protection de son personnel. Savez-vous par exemple que les policiers s’échangent les gilets pare-balles pour partir en mission ? Cet été, en pleine chaleur, ils devaient les asperger de désodorisant pour ne pas être incommodés ! Idem pour la surveillance des caméras. Il n’y a plus personne derrière à certaines heures, les malfrats en profitent. Pour sortir de l’impasse, il faut se donner les moyens de ses ambitions !

C’est aussi un problème de Justice. Les parquets sont sous-staffés et en pénurie de personnel, pourtant le MR est à la manœuvre au gouvernement fédéral…

Vous avez raison. C’est la raison pour laquelle je compte interpeller le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne à ce sujet.