Selon eux, nombre d’infrastructures présentent d’inquiétants signes de vétusté. Certains biens ne sont plus en conformité, et constituent de réelles menaces. Des visites du service prévention incendie de la zone de secours ont ainsi parfois conduit à la fermeture provisoire de ces lieux, comme cet été le complexe sportif de Mont-sur-Marchienne. Dans son intervention, Nicolas Tzanetatos a invité la Ville à établir un inventaire de ce patrimoine immobilier. Il a, dans ce cadre, rappelé à l’échevin Xavier Desgain que dans son propre cabinet politique à l’hôtel de ville, l’effondrement d’un plafond aurait pu avoir des conséquences désastreuses. En mai, une partie du plafond était en effet tombée dans les bureaux, en dehors des horaires de travail.

Parce que la plupart des bâtiments sont anciens, il faut aussi veiller à en améliorer l’efficacité énergétique. Comme l’a rappelé l’échevin, la Ville a entamé une rationalisation de son parc immobilier: un plan de vente a été défini et concerne une quarantaine de biens. Des regroupements de services ont été planifiés, tout en gardant des ancrages de proximité. "Enfin, nous avons identifié une liste de biens dont la rénovation énergétique va être réalisée. D’importants moyens de financement ont été mobilisés grâce aux programmes Renowatt et du tiers investisseur d’Igretec".

Selon Desgain, ces programmes intègrent des mises en conformité incendie et des améliorations du confort pour lesquelles des marchés stock ont été attribués. Des analyses de risque incendie sont effectuées dans le patrimoine communal. Écoles, centres sportifs, salles de fêtes et de spectacles, bibliothèques, maisons citoyennes, tous les biens y sont soumis. Les mesures impérieuses sont mises en œuvre en urgence, et ce qui peut attendre est planifié dans les meilleurs délais.

Pas de quoi rassurer le MR et le PTB qui ont continué à déplorer de nombreux reports d’exécution de travaux. Pour Tzanetatos, il faut établir rapidement un cadastre du patrimoine immobilier communal. Il y va de la sécurité publique.