Comment vous sentez-vous après les chants hostiles à votre encontre ?

Évidemment que j’ai mal. L’objectif des supporters a été atteint. J’aurais préféré qu’ils m’attaquent sur les choix sportifs plutôt que lâchement avec des propos complètement dépassés. On est le club le plus transparent de Belgique. Vivre ce que j’ai vécu ce soir chez moi dans mon club par mes supporters, ça ne fait pas plaisir. L’humain a ramassé un gros coup mais je n’ai pas le droit d’en avoir marre.

Quelles sont les solutions pour sortir de la crise ?

Il faut gagner des matchs. Si on enchaîne et que l’on réalise une série, ça ira mieux. Sinon, ça ira de moins en moins bien. Certains supporters ont décidé de viser l’homme mais leurs chants ne tiennent pas la route. La vie des dirigeants est ingrate. Quand on gagne, ce n’est pas forcément grâce à moi et quand on perd, c’est toujours à cause de moi. C’est comme ça.

Regrettez-vous de ne pas avoir engagé un numéro 9 confirmé cet été ?

Un attaquant confirmé, cela coûte 5 millions d’euros, je ne les ai pas. Si on bénéficie de fonds complémentaires, on pourra changer de politique sportive. Aujourd’hui, je ne peux pas me le permettre malgré le fait que l’intégralité des fonds des ventes est restée dans les caisses du club. C’est vérifiable car publié. Si les supporters ont un acheteur, qu’ils l’amènent, pas de problème.

Qu’avez-vous à répondre à vos fans ?

Vous m’avez fait mal, opération réussie. Si c’était ce que vous vouliez faire et que ça vous permet de bien dormir, c’est fait. Moi, je vais passer une sale nuit. Et à partir de demain on retravaille.

Edward Still est-il menacé ?

Non. C’est une discussion que l’on doit avoir avec lui. Vous connaissez ma méthode de fonctionnement. Je n’ai pas senti de fracture. Le jour où je perçois cela, il vaut mieux agir.

Quelles erreurs sportives avez-vous pointé sur le terrain ce mardi ?

À l’époque en 2012, on avait 4 membres dans le staff de Mazzù. Le caméraman-monteur était l’analyste vidéo. Aujourd’hui, on a autour d’Edward Still 8 temps pleins. J’espère que je pourrais avoir une réunion sportive avec ces gens pour qu’eux me disent quelle est leur analyse et quelles sont les solutions.