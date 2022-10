Prix de l’énergie : « Mettre un pull ne suffira pas ! »

Au cœur du ras-le-bol de leurs affiliés, les prix de l’énergie. Enfin, plutôt ce que les gouvernements ne font pas pour protéger les ménages, les salariés, les indépendants et les entreprises contre cette crise grandissante. "Nous avons fait des actions devant TotalEnergies à la route de Mons, chez Ores au zoning de Gosselies, les Carolos étaient près de 2 000 à Bruxelles, à la Monnaie, pour la manifestation. On remet le couvert en attendant la journée de grève nationale du 9 novembre", explique Fabrice Eeklaer de la CSC.

À côté de lui, Vincent Pestieau de la FGTB embraie : "Quand on doit payer des milliers d’euros de régularisation, la réponse du gouvernement de donner des chèques de 200 € est insuffisante. C’est bloquer les tarifs de l’énergie qu’il faut faire, parce que des travailleurs, salariés, se dirigent droit vers la précarité. Ensuite, on se dirige vers un blocage salarial, où on va nous laisser 0 % de marge de manœuvre pour négocier les salaires, comme en 2021 et 2022, on le voit venir. L’indexation ne suffit pas à compenser l’augmentation du coût de la vie et la perte de pouvoir d’achat. Enfin, l’“enveloppe bien-être” (maladie, invalidité, pension, chômage) voit ses discussions sans cesse reportées, et on s’attend aussi à un blocage. Le gouvernement semble jouer le jeu des patrons."

Jeudi, ils appellent donc à la mobilisation, de 6 h 30 à 9 h. Leurs affiliés seront présents, mais ils comptent aussi sur les ménages, sur les non-syndiqués, sur les commerçants et les indépendants. Devant la centrale électrique d’Amercœur à Roux, ils proposent de nouer une chaîne de pulls pour faire passer le message : "Nous voulons que le gouvernement taxe les surprofits, que les prix soient bloqués, que la privatisation de ce bien essentiel stoppe et qu’on puisse négocier librement les salaires ! Ne pas le faire, c’est presque de la provocation", disent les deux syndicats en front commun.