L’ex-concierge de la piscine Hélios condamné pour détention de photos pédopornographiques

Entre 2004 et 2020, Christian a détenu des fichiers de ce genre et commis des actes de voyeurisme. L’homme a reconnu, la gorge serrée, avoir pris en photo un garçon de 3 ans durant son sommeil, après lui avoir retiré son pyjama à son domicile. Christian ne conteste pas non plus avoir pris en main le sexe d’un mineur de 17 ans pour faire des photos à son insu, également en pleine nuit.

Licencié en mars 2020 pour motif grave de son poste de concierge au sein de la piscine Hélios de Charleroi, Christian détenait les fichiers… dans sa loge de concierge.

Une plus lourde peine de prison

Trois ans de prison, avec obligatoirement un suivi probatoire, étaient requis dans un premier temps par le parquet contre Christian. Ce dernier a confié lors de ses auditions: "Que la présence de jeunes enfants lui donnait des pulsions." Pour Joseph, un an de prison a été requis.

Ce mardi matin, Christian a écopé d’une peine plus haute que celle requise: 40 mois de prison avec un sursis probatoire. Joseph, lui, a obtenu la peine de prison requise avec également un sursis probatoire. Les deux hommes devront, notamment, s’abstenir de tout contact avec des mineurs en l’absence d’adultes et devront mener une thérapie spécialisée pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel.