Charleroi: vers un budget catastrophe en 2023

La cheffe de groupe PTB Pauline Boninsegna l’a indiqué d’emblée: elle déplore le report de certains investissements, notamment liés à la rénovation de bâtiments communaux en mauvais état. Elle regrette aussi des mesures de restriction de dépenses qui ont affecté plusieurs services de l’administration, et donc la qualité du service public au citoyen. Enfin, alors que des départements souffrent de sous-effectif, elle s’étonne que la Ville ait renoncé à l’exécution d’une partie de son plan d’embauche.

Des arguments repris très largement par le MR, dont le leader, Nicolas Tzanetatos, a plaidé pour la mise en œuvre d’un budget "base zéro" tel que pratiqué par le gouvernement wallon, à l’initiative du ministre libéral Adrien Dolimont. Panacée ? Selon lui, la Ville doit se contraindre à réévaluer tous les ans ses dépenses. À commencer par les subsides dont l’octroi ne doit pas être renouvelé automatiquement.

Chez DéFI, Jean-Noël Gillard est du même avis: il faut se contraindre à réexaminer ligne par ligne le budget. Sans tabou. Le conseiller critique un taux très bas de réalisation des investissements, en s’inquiétant de l’aggravation du déficit structurel de la Ville qui ne protège pas assez bien ses citoyens et ses acteurs économiques.

Débats budgétaires houleux en perspective

Après les chefs de groupe C + et PS, le bourgmestre Paul Magnette a tenu à répondre aux critiques. En commençant par inviter l’opposition à ne pas confondre le vote d’une MB et l’élaboration d’un budget, ce qui viendra en début d’année prochaine dans un contexte très compliqué. C’est à ce moment-là que les choix politiques s’opéreront. À ce moment-là que l’on prendra connaissance des résultats des contrôles de la direction financière: si l’usage des subsides n’a pas été correctement effectué, ceux-ci pourront être reconsidérés, mais sans porter atteinte au fonctionnement des bénéficiaires. Et ce au cas par cas. Quant aux investissements, Paul Magnette est formel: Charleroi n’en a jamais fait autant.

Le bourgmestre a cédé la parole à son directeur général sur la question de l’embauche: la Ville a raccourci la durée de ses recrutements pour en augmenter l’efficience. Les procédures ont été simplifiées, et chaque départ est systématiquement remplacé. Mais il ne l’est pas forcément par un poste équivalent.

Sur les investissements, c’est l’échevin des Bâtiments, Xavier Desgain, qui a pris la parole: ce qui est sacrifié dans une MB ne disparaît pas pour autant. Ce sont des projets dont on diffère le financement mais qui verront le jour plus tard. Pas de quoi convaincre une opposition très remontée.

Le vote de la MB2 augure déjà de débats houleux lors de la confection du budget 2023. Mais chaque chose en son temps.

Le CPAS limite la hausse des prix de ses maisons de repos

L’augmentation des coûts de l’énergie, des produits de consommation (entretien, alimentation, etc.) et l’indexation salariale se répercutent sur les prix des biens et des services. Au conseil communal de Charleroi, le conseiller PTB Éric Hufkens a déploré la majoration des tarifs d’hébergement en maison de repos. Selon lui, cette hausse dépasse les 9% dans les résidences de l’Intercommunale de santé publique du Pays de Charleroi, soit l’équivalent de 140 à 150 € par patient. Elle sera plus modérée dans les homes du CPAS. Il n’empêche que les 3,5% d’accroissement qui s’ajoutent aux 2% imputés lors du dernier exercice sont de nature à mettre des pensionnaires en situation difficile, selon le conseiller.

Pour le président du CPAS, Philippe Van Cauwenberghe, cette évolution ne couvre que partiellement l’augmentation des dépenses à laquelle les neuf maisons de repos de l’institution vont être confrontées en 2023. "Alors que la législation, sous le contrôle de l’Agence wallonne de la qualité de la vie (AViQ) , nous permettait une majoration de 6,9%, nous l’avons délibérément limitée à près de la moitié. Il ne faut pas oublier que cet ajustement se fait en parallèle d’une augmentation des allocations sociales et des pensions. En 2022, la hausse a atteint 10% et trois indexations sont déjà annoncées pour 2023."

Van Cau s’inscrit en faux contre l’idée que des personnes âgées seraient contraintes à rester chez elles dans des situations sociales et matérielles intolérables, faute de revenu suffisant. "Je vous rappelle dès lors que la capacité financière des candidats à une entrée en maison de repos n’a jamais été un frein à l’admission au sein de nos résidences, un mécanisme d’aide étant automatiquement activé pour pallier l’écart." Pour l’instant, au CPAS de Charleroi, l’aide sociale intervient pour 13% des résidents seulement soit 130 personnes sur 997. À noter que cette aide sociale profite à 160 autres bénéficiaires qui séjournent dans des maisons de repos extérieures à notre réseau.