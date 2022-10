Charleroi : le festival Bis-Arts revient dès ce 26 octobre

L’ironie n’échappe pas au PBA, puisque les arts circassiens font partie de l’ADN du festival (lire ci-contre) depuis sa création, il y a bientôt trente ans. Les nouveaux rythmes scolaires sont d’ailleurs aussi passés par là: "Nous allongeons notre durée, cette année, confirme Pierre Bolle. Le public est attendu du 26 octobre au 5 novembre inclus." Le directeur du PBA peut se lancer sans crainte dans ce festival revu à la hausse: "Bis-Arts fêtera ses 30 ans d’existence l’an prochain, il est inscrit dans l’esprit culturel des Carolos et des amateurs de découvertes scéniques de toute la Fédération Wallonie-Bruxelles." La jauge envisagée, pour cette édition 2022, est de plus ou moins 8 000 spectateurs. "L’année dernière, avec le besoin de présenter un CST valide, nous avons fait 4 500 personnes. Nous sommes à J-10 au moment des derniers chiffres de préventes et nous avons déjà plus de 3 000 réservations."

Cette édition, par son nouveau positionnement géographique, entend, de plus, attirer du public en cours d’événement: "Nous avons préparé beaucoup plus d’animations au sein du village de chapiteaux. Il y aura des propositions gratuites et libres d’accès, après les spectacles, notamment. Et, du 28 au 30 octobre, nous aurons une grande surprise, puisque nous accueillerons la compagnie Carabosse, qui proposera une grande installation de pots à feux à travers tout le site." Toutes les précautions ont été prises avec la zone de secours Hainaut-Est. L’attraction visuelle, notamment depuis le R9, dès la tombée de la nuit, risque bien de marquer les mémoires.

Après-midi des familles, le 2 novembre ; ateliers d’initiation circassienne, ces 29 et 30 octobre ou, encore, des concerts de piano, un karaoké, une fanfare, les raisons de venir sur le village de Bis-Arts et d’y rester un moment ne manqueront pas. Petite restauration et rafraîchissements seront également disponibles.

Reste aux organisateurs à trancher: le festival restera-t-il biennal ? Pierre Bolle conclut: "Si on nous dit que Bis-Arts joue un rôle attractif, par rapport à toutes les missions du PBA, bien sûr que nous passerions à une fréquence annuelle. Mais tout cela ne pourra se faire qu’avec un nouveau contrat-programme refinancé dans ce sens." À bon entendeur…