À Charleroi, pas de restrictions sur les illuminations de Noël

Si des communes ont fait une croix sur leurs projets d’éclairage festif de fin d’année en raison de l’envolée des factures d’énergie, Charleroi n’y a pas renoncé. Les échevins Xavier Desgain, en charge de la Transition écologique, et Babette Jandrain, en charge des Fêtes, l’ont confirmé ce lundi au conseil communal dans une réponse à la question du conseiller indépendant Brahim Ziane: les rues de l’intra-ring enfileront bien leurs manteaux de lumières. Et les Carolos pourront, comme l’an dernier, profiter des joies de l’hiver sur une patinoire extérieure, dans le cadre du Village de Noël qui constitue l’un des cinq grands rendez-vous festifs de l’année – les "big five".