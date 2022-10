Snoezelen, pour rassurer et calmer les enfants en détresse: un colloque mondial à Dampremy

"Des intervenants du Danemark, Pologne, Espagne, Canada, Suisse, Italie, Belgique, États-Unis… étaient présents lors de ces deux journées pour partager leurs expériences, pratiques et résultats de recherche sur l’approche Snoezelen. Les familles que nous côtoyons sont dans des situations de grande vulnérabilité psychosociale et leurs enfants présentent bien souvent des pathologies psychiques et relationnelles très résistantes", explique Cathy Gyselinck, la directrice de l’Accueil.

"En présentant des expériences sensorielles bénéfiques, nous retravaillons les éprouvés corporels (qui très souvent ont été traumatiques) pour améliorer les sensations puis les sentiments, les émotions, les représentations mentales qui deviendront de bonnes pensées et enfin de bonnes mises en action. Or c’est justement ce qui fait défaut à nos enfants, dont on dit qu’ils sont continuellement dans les passages à l’acte, l’agir, l’hypervigilance… plutôt que dans l’expression de leur sentiment. En favorisant ces bonnes expériences, nous aidons la construction interne d’une base de sécurité solide. "

L’ASBL L’Accueil est en jumelage avec une autre ASBL de Corbeil Essones (France) et Thaïs (Belgique) qui travaillent avec le même genre de public. "D’autres jumelages vont s’organiser prochainement ", nous dit-on, pour enrichir les pratiques "Snoezelen" et apporter une réflexion sur l’approche.