Charleroi: "Azulado vibes", le voyage musical intérieur de Laura Curado

L’aura bleue

Une expérience dans un salon du bien-être lance la première inspiration de son EP intitulé Azulado Vibes. "J’ai réalisé une photographie Kirlian pour découvrir que mon aura était de couleur bleue. Au Portugal, les Azulejos sont de petits carrelages bleus typiques sur les façades et dans les maisons. Le nom du projet" Azulado "est donc une association de plusieurs de ces idées combinée avec mon nom de famille", explique l’artiste.

C’est au départ de collage d’images et de visuels que Laura développe les thèmes de ses 5 chansons composées en anglais (avec quelques touches de français et de portugais) relatant son cheminement intérieur: Pillow, titre phare avec un clip, autour de la dépression, Bet the night relatant séduction et désillusion, It’s you, sur l’aspect mystique de l’amour, Nunca Mais avec quelques touches de portugais, sur l’émancipation, et enfin Universe in me, plus métaphysique. Les chansons, 100% auto-produites, sont disponibles sur YouTube, Spotify, et beaucoup d’autres plateformes, en attendant les concerts.

"D’autres compositions sont en cours et j’aimerais trouver des musiciens qui comprennent mon univers pour m’aider à réaliser la version live du projet. Mon rêve serait de filmer et enregistrer un concert acoustique dans le style des Tiny Desk Concert pour diffuser ma musique toujours plus loin".