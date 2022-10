Ali Gholizadeh (Charleroi): "Mon football a évolué"

Avez-vous demandé à Daan Heymans comment il avait fait pour placer sa tête à côté sur votre centre, dimanche dernier en fin de match contre le Standard ?

Des centaines de fois ! Comment tu as raté ça (rire) ? Plus sérieusement, je sais qu’il était très déçu. C’est le football, ça arrive. Parfois tu peux marquer du milieu du terrain et parfois, à cinq mètres du but, tu la mets à côté.

Votre centre était à l’image de votre bonne montée au jeu…

Oui, et on a eu les possibilités pour marquer un, voire deux buts.

Cela aurait ajouté une passe décisive à vos statistiques de la saison (1 but, 1 assist).

Je sais que ce n’est pas suffisant. Je ne suis pas assez bon pour l’instant, par rapport à la saison dernière. C’est une période difficile pour moi avec la Coupe du monde qui approche. Les allers-retours avec l’équipe nationale ces derniers mois ont été éprouvants et je n’ai pratiquement pas eu de moment de repos. Et à peine revenu de la trêve, on joue avec Charleroi deux ou trois jours plus tard. C’est normal qu’un non-international qui s’entraîne dix jours avec le groupe durant la trêve ait plus de chances de jouer. Il est fit et se prépare avec le collectif.

Est-ce l’une des raisons pour lesquelles vous n’êtes plus si souvent titulaire ?

Oui. Le coach décide et on doit respecter son choix. Cela peut être parce qu’on n’est pas physiquement à 100 %, parce qu’on ne s’est pas suffisamment bien entraîné ou parce que c’est un choix tactique, tout simplement. Je crois que c’est important pour un joueur de savoir pourquoi il ne joue pas. Pour lui permettre d’améliorer les points soulignés par le coach.

Adem Zorgane est suspendu pour les deux prochains matchs. Voyez-vous ça comme une chance de réintégrer l’équipe ?

Oui, c’est toujours le cas pour les remplaçants quand un titulaire est absent. Et cela va, je l’espère, m’aider à recevoir plus de temps de jeu. Ce sera à moi de saisir l’opportunité si je la reçois. Mais Adem est un joueur très important pour nous, tout le monde voit l’impact qu’il a sur notre jeu. Et c’est un bon gars !

Saint-Trond évolue sur un terrain synthétique. Vous aimez cette surface ?

Non. Pas seulement moi, d’ailleurs. Parce que c’est trop dur et cela procure des douleurs dans le dos, les genoux, partout… Mais on n’a pas le choix.

Pensez-vous être un « game changer » ?

Oui, je crois. Je suis ce genre de joueur qui, en dix minutes ou sur une action, peut créer quelque chose, faire la différence… Même si, pour le moment, je dois faire beaucoup mieux.

Estimez-vous que, pour un joueur offensif, le seul moyen d’aider l’équipe est de marquer ou de donner des assists ?

Non, pas uniquement. C’est notre job et c’est la manière la plus visible d’aider l’équipe, ça oui, mais le football a changé. Les offensifs doivent aussi défendre, coulisser, presser… C’est d’ailleurs la philosophie du coach à Charleroi.

N’êtes-vous pas devenu trop lisible pour vos adversaires ? Notamment par votre mouvement de dribble pour rentrer sur votre pied gauche ?

Mais je ne le fais plus si souvent ! Et si l’adversaire sait me lire, qu’il me prenne le ballon (sourire). C’est vrai que, la première saison, j’en ai peut-être un peu abusé mais c’est un geste que je connais, que je maîtrise, donc cela me rassurait en quelque sorte. Désormais, j’estime que je varie davantage mon jeu et mes dribbles. Je retourne parfois sur la droite, je centre de l’extérieur du pied… C’est différent. Je crois pouvoir dire qu’avec l’expérience acquise en Europe, mon football a un peu changé, évolué. J’ai plus de cartes dans les mains. Je ne fais plus que partir balle au pied. J’apporte désormais autre chose, plus seulement mes dribbles. J’offre aussi du mouvement, des espaces, je suis disponible pour des combinaisons, je comprends mieux tout ça collectivement.

Comment travaillez-vous la créativité et « l’instinctivité » de votre jeu ? Par des répétitions à l’entraînement ? Des vidéos ?

Non. C’est bizarre à expliquer mais c’est automatique. Avant de commencer le football, je jouais au futsal. À 10 ans, j’ai intégré l’équipe nationale mais mon frère m’a dit : « Non, tu dois jouer au football ! » Donc j’ai passé des tests pendant un mois à Saipa FC, mon premier et unique club en Iran, et j’ai commencé à jouer là-bas à 11 ans.

L’instinct provient donc du futsal ?

Oui, je pense. Au futsal, tu dois penser et agir plus vite, sans te poser mille questions, être plus juste techniquement. Mon frère et mon père étaient déjà comme ça : des gauchers très techniques.

Le même reproche a parfois été adressé à Joris Kayembe côté gauche. Vous en parlez entre vous ?

Non, parce que nous sommes des joueurs très différents. Il sait mieux garder le ballon que moi, il est plus puissant, alors que j’ai un profil plus vif, comme un serpent (sourire).

Edward Still nous disait il y a quelques semaines que vous deviez vous « reconnecter » à l’équipe, notamment parce que le départ de Nicholson vous avait plus perturbé que d’autres joueurs. Vous êtes d’accord ?

Oui, mais je n’ai pas enchaîné les matchs ces dernières semaines, donc c’est plus compliqué de trouver les repères, les automatismes, les connexions. Mais je sens que, petit à petit, tout est plus fluide. Pas uniquement pour moi, aussi pour le reste de l’équipe.

Dernière chose : êtes-vous resté à Charleroi cet été dans la perspective de la Coupe du monde ?

Oui. Et j’espère qu’après la Coupe du monde, quelque chose de bien m’arrivera.