Si les Schtroumpfs ou les Tuniques sont bleus, c’est grâce à Vittorio Leonardo, le maître des couleurs franco-belges (vidéo + concours)

"Si toutes mes prochaines pages ne vont pas chez Leonardo, je change d’éditeur." La lettre est signée maître Franquin et, des décennies plus tard, fait toujours rire Vittorio Leonardo, dans son grand atelier de Marcinelle. À la belle époque, celui-ci comptait jusqu’à dix collaborateurs, dont Carla et Jourdan, la femme et le fils de Vittorio.

À lire aussi | Avec les Tuniques Bleues et Kris, Lambil tient enfin sa ballade irlandaise : "que les dirigeants peuvent être sauvages" (vidéo + concours)

C’est simplement de son prénom qu’il signait, dans les pages de Spirou, quelques récits courts, les aventures de son héroïne Barbotine puis d’ Hultrasson le viking, repris des mains du Namurois Marcel Remacle pour un 4e album. La suite fut dessinée mais n’est jamais parue: Vittorio avait une patte mais c’est son don pour les couleurs, et voir clair, qui lui ont permis de se faire un nom dans des centaines d’albums populaires, tirés parfois à près de 2 millions d’exemplaires.

Barbotine ©Vittorio Leonardo

©Vittorio Leonardo

Leonardo le génie

"Avec trois couleurs, le jaune, le rouge et le bleu, ainsi que le noir, on peut obtenir toutes les nuances. En fait, à la fin des années 60, bien avant l’avènement de l’œil électronique, j’ai inventé une manière de mettre en couleurs. Jusque-là, la colorisation posait problème chez Dupuis. il était impossible de faire coïncider le film du dessin tiré à plat et les couleurs sur cylindres. Ce qui produisait des décalages et impactait la netteté du dessin. Il arrivait qu’on oublie des couleurs, que des visages apparaissent jaunes."

©ÉdA

En deux jours et une nuit d’essais, celui qui est photograveur de formation a trouvé la solution, en créant une table lumineuse permettant de faire disparaître les traits du dessin pour ne s’occuper que des trois couleurs primaires, une à une. Une méthode qui allait faire date dans toute l’Europe du 9 Art, pour des décennies, jusqu’à l’arrivée des ordinateurs.

Des univers multiples

"Dès lors, Dupuis avait plus besoin de moi comme coloriste que comme dessinateur. Mais comment refuser quand on vous propose de mettre en couleurs l’entièreté, 65 pages, du journal Spirou, dès 1968." Leonardo partout (jusque dans le magazine BD du Vatican), mais jamais sur les couvertures, au contraire des scénaristes et dessinateurs. "Les coloristes ne touchent pas de droits d’auteur, d’où le fait qu’ils n’apparaissent pas sur la couverture. Ça m’est égal."

Toujours est-il que Leonardo a donné bon teint à de nombreux héros: Gaston, Yoko Tsuno, Tif et Tondu, Boule & Bill, Cédric Les Femmes en blanc et d’autres bonshommes en bleu. Les Schtroumpfs et Les Tuniques Bleues. Ces cavaliers qui voient du paysage sécessionniste sous un ciel, lui, rarement bleu, plutôt jaune, orangé. "C’est la règle. Évidemment, il faut que les Tuniques se détachent !"

©Kris/Lambil/Leonardo chez Dupuis

S’il a passé sa vie chez Dupuis, c’est pourtant avec Tintin que le natif de Naples a appris à lire et à parler le français, dès ses 9 ans et son arrivée en Belgique, avec une progression fulgurante. Comme le "camarade bienveillant" qu’est Willy Lambil, Vittorio n’a pas le temps de lire les BD. "Disons que je lis superficiellement les planches sur lesquelles je travaille, à la recherche des indices textuels sur l’ambiance à donner. Pour ne pas me planter. L’aube, c’est l’aube."

Vittorio Leonardo met un point d’honneur à rester à sa place, tout en essayant de toujours faire mieux. "Aujourd’hui, on aime plus les tons plus sombres, plus solides. Il y a des modes, dans la couleur aussi."