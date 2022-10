C’est un vieux bâtiment sans aucune isolation, mais ce n’est pas l’explication. Non, c’est encore plus catastrophique : les températures sont tellement hautes dans certaines ailes du palais que les gens qui y travaillent doivent… ouvrir les fenêtres, y compris en plein hiver, pour ne pas mourir de chaud.

"C’est catastrophique : pour que les gens qui se trouvent au sous-sol ou dans certaines ailes ne meurent pas de froid et aient à peine 18 degrés, il faut mettre à fond ailleurs. Et quand tout est à fond, certains doivent ouvrir leur fenêtre pour ne pas mourir de chaud. J’en suis malade… alors qu’on demande aux gens de faire attention à leur consommation d’énergie", s’alarme Monique Levecque, présidente du tribunal de première instance du Hainaut.

Il s’agit apparemment d’un problème de tuyauterie, qui n’est pas adaptée malgré la modernisation des chaudières il y a quelques années. On peut ajouter à cette situation surréaliste le fait que le bâtiment n’est pas isolé, que les châssis sont en mauvais aluminium simple vitrage, rendant le palais de justice un vrai four en été, et une passoire à froid en hiver.

« Nous n’avons pas le budget pour tout rénover »

Avec l’explosion des prix du gaz et de l’électricité, la facture va faire mal. C’est-à-dire que les impôts iront payer en gaz hors de prix cette incapacité fédérale à garder ses bâtiments dans un état décent. "Il faut comprendre qu’on ne peut pas, en deux ans, régler des années de sous-investissements, explique le porte-parole du secrétaire d’État Mathieu Michel – la Régie des bâtiments est propriétaire des lieux. Nous n’avons pas le budget pour tout rénover, il y a donc des priorités. Il s’avère qu’on réalise à l’échelle du pays plus d’économies carbone en investissant dans de nouveaux bâtiments plutôt qu’en rénovant. En tout cas à court terme."

De fait : une modernisation du palais de justice est prévue dans le Plan pluriannuel d’investissements… mais "ça ne sera pas avant 2026 au moins", disait-on avant l’explosion de la guerre en Ukraine. La situation a changé depuis lors : l’hiver, déjà annoncé comme rude au niveau économique, le sera d’autant plus avec un palais "passoire énergétique".

Sollicité, le cabinet du ministre Vincent Van Quickenborne, en charge de la Justice, n’a pas réagi à l’heure d’écrire ces lignes.