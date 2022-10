Charleroi en 1923 vs 2023, mois par mois

En cinq langues

"Je ne suis pas un grand photographe, reconnaît-il humblement. Mais j’ai mis beaucoup de soin à faire les prises de vue. Au plan technique, mais également en choisissant les meilleurs moments, notamment la lumière de saison, pour faire les photos les meilleures."

Didier Lemaire a également enrichi le contenu de ce type de calendrier. Les légendes, qui trahissent l’historien de formation qui les a rédigées, sont en français. Mais son activité de traducteur l’a sans doute incité à en faire des versions en néerlandais, anglais, allemand et… en wallon carolo, grâce au concours d’un spécialiste bien connu de Châtelet, Jean-Luc Fauconnier.

"On y trouve aussi les nouvelles vacances scolaires de chez nous, les jours fériés (y compris des pays voisins), les activités hebdomadaires, le changement d’heure, les fêtes des pères et mères." L’auteur partage aussi plusieurs anecdotes en lien avec les mois de l’année, qu’il a ramenées de ses sorties photographiques.

Une suite en 2024

Boulevard Tirou, hôtel de ville, Éden, ancienne caserne Trésignies, parc Reine Astrid… L’auteur a sélectionné des incontournables du centre-ville, où, parfois (rarement), le temps semble s’être figé, mais plus encore où les mutations sont spectaculaires, la place Verte d’il y a un siècle n’ayant plus de points d’ancrage avec l’actuelle, pour citer un exemple frappant. L’auteur sort aussi, à deux reprises, du cœur de la ville, non sans susciter réflexion ou même regret, en mettant en image deux églises à l’heure actuelle pitoyables: celle de Couillet et surtout Sainte-Marie de Lodelinsart, qui attend la fin de sa démolition…

Didier Lemaire avait déjà lancé son concept pour 2022 avec trois villes (Tournai, Charleroi et Namur). Il l’étend cette fois à huit villes, dont trois flamandes. Il pense maintenant à 2024, avec des photos déjà emmagasinées d’autres coins de Charleroi centre et de localités. Avenue des Alliés, gare de l’Ouest, château de Marchienne, église de Gilly Sart-Culpart, avenue Pastur à Mont-sur-Marchienne sont dans la boîte. "Toujours il s’agit de photos de lieux bien connus des Carolos", précise-t-il. Des images qu’il capture en se rendant sur place à vélo et au train, explique ce passionné du rail de longue date, aussi soucieux de la planète.

