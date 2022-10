Charleroi: un animateur de patro poursuivi sur viol sur une mineure

Oui, le 12 juillet 2018, veille de fin du camp de mouvement de jeunesse, il y a bel et bien eu viol. Corentin, l’un des animateurs du camp, ne conteste d’ailleurs pas la prévention ce mercredi matin face à la justice. Le jeune homme, militaire de carrière, admet qu’il n’aurait jamais dû aller aussi loin avec une jeune membre du camp âgée de 13 ans au moment des faits. "J’ai eu un rapprochement avec elle, et au début j’ai dit non. Mais j’ai été plus loin avec elle et je n’aurais pas dû. C’est entièrement de ma faute", précise l’homme qui était tout juste majeur lors du viol.