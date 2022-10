Charleroi : l'échevine de l'égalité des chances milite pour des TEC plus inclusifs pour les citoyens analphabètes

Comme le relève la conseillère MR Manon Choel, l’automatisation de la vente de billets dans les transports en commun prive le public d’un dialogue essentiel: qui éprouve des difficultés à lire ou à comprendre des messages écrits se voit un peu plus exclu, ou à tout le moins fragilisé. Or, l’enjeu est de taille: en Belgique, l’analphabétisme touche 10% de la population. "Avec le Conseil Consultatif de la Personne en situation de Handicap, nous avons ouvert la réflexion sur les enjeux de communication, notamment avec le concept de facile à lire, facile à comprendre qui consiste à" traduire "des documents, des consignes qui peuvent s’avérer complexes pour des citoyens d’origine étrangère ou qui rencontrent des problèmes cognitifs ou d’apprentissage. Comme la fracture numérique, cela ajoute un obstacle au projet d’inclusion qui traverse notre programme politique pour la mandature.", souligne l’échevine.

Si un travail a débuté en interne au sein de l’administration communale, pour améliorer l’accueil et la qualité du service au public, l’approche analphabétisation ne figurait pas au menu des discussions avec les opérateurs de transport collectif. "Nous l’avons mis à l’ordre du jour, au même titre que les handicaps moteurs et sensoriels", assure l’échevine Alicia Monard, qui précise: "Ces opérateurs disposent d’outils pour améliorer l’accessibilité à leur réseau et à leur offre. Nous les interpellerons à ce sujet. Nous inscrirons aussi le point à l’ordre du jour de nos échanges avec notre agence régionale de Mobilité Mobilesem, dont la mission est de faciliter les déplacements de chacune et chacun sur le territoire de la zone, dont Charleroi." C’est dit.