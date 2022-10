Charleroi: l'agence wallonne du patrimoine en sous-effectif, la Maison dorée réclame des travaux urgents

Au dernier conseil communal, le conseiller PS Maxime Felon s’est inquiété de l’évolution d’une dégradation qui a déjà fait l’objet de plusieurs interventions en séance publique, notamment de la part du chef de groupe PS Jean-Philippe Preumont. Comme l’a expliqué l’échevin en charge des Bâtiments Xavier Desgain, des actions ont déjà été opérées, comme la réparation des ferronneries. S’il a invité son collègue l’échevin Thomas Parmentier (Patrimoine) à élaborer avec lui un dossier de demande de subsides, le mandataire a fait état de problèmes de sous-effectifs au sein de l’agence régionale du Patrimoine, l’AWaP.

Un état de fait que le député wallon Christophe Clersy a relayé dans une question écrite à laquelle vient de répondre la ministre de tutelle MR Valérie De Bue. Celle-ci confirme l’existence d’un retard dans le traitement des demandes d’autorisations patrimoniales pour la zone ouest du Hainaut, en raison de l’absence de plusieurs agents affectés à cette mission.

Pour rattraper l’arriéré, elle dit avoir pris différentes mesures. La première: rechercher la transversalité pour améliorer l’efficience opérationnelle. Elle a aussi fait approuver par son gouvernement l’engagement de deux architectes et d’un assistant administratif. L’exécutif ayant validé cette disposition en juillet, le recrutement a été lancé. Il est en cours. Enfin, Valérie De Bue dit avoir chargé son administration de travailler à une simplification des procédures. Le processus a également démarré. Les difficultés que rencontre l’AWaP dans la zone Ouest du Hainaut à cause de son déficit de personnel ont impacté d’autres dossiers communaux de demandes de subsides. L’échevin Desgain l’a rappelé: la restauration de l’hôtel de ville et la réparation des toitures du château de Monceau doivent encore obtenir une validation. Quant à la Maison dorée, son état appelle des travaux d’amélioration de son système de chauffage. Celui-ci mal adapté et vétuste génère d’importantes dépenses énergétiques. Une étude doit être menée sans tarder.