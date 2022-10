La BD pour tout savoir sur le Bois du Cazier

Le dessinateur et scénariste Sergio Salma est fils d’Italien, il a grandi dans la région de Charleroi (Farciennes et Fontaine-l’Évêque) et s’est rendu compte, dans les années 80, qu’il était… passionné par les charbonnages. "J’avais des copains fils et petit-fils de mineur. On jouait sur les terrils, et j’ai toujours été entouré de friche, de charbonnage… Ça me fait vibrer. Et le Bois du Cazier est tellement symbolique…"