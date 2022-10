Il est aujourd’hui le plus vaste et un des plus importants musées de la photographie en Europe (6 000 m²), avec une collection de 100 000 photographies dont plus de 800 en exposition permanente et la conservation de 1,5 million de négatifs.

Avec quelque 60 000 visiteurs par an, les responsables ont tenu à offrir au public l’opportunité de découvrir l’envers du décor, c’est-à-dire de quelle manière est réalisée techniquement une photographie. "Ce parcours existe déjà depuis 20 ans, et nous lui avons donné un petit coup de fraîcheur. Nous accueillons ici un public scolaire, familial et tout un chacun qui a envie de savoir ce qu’est la photographie", explique Marie-Jeanne Vanaise, collaboratrice au service des publics du Musée de la photographie à Charleroi.

Ce parcours découverte flambant neuf permet de mieux comprendre le travail des artistes exposés lors d’expositions éphémères et permanentes. "Lorsqu’on se trouve dans les expositions, on ne voit qu’un produit fini sur les cimaises du musée. Ici, il s’agit de vraiment comprendre comment une image se forme, On a tout le processus qui est expliqué."

Ce parcours remis à neuf permet également aux générations nées avec un smartphone en main de découvrir l’ensemble des étapes nécessaires à la réalisation d’une photo. Que ce soit avec un appareil argentique, un appareil numérique ou un smartphone, les règles sont identiques à savoir que, dans tous les cas, c’est l’apport de la lumière qui est à la base d’une photographie.

La grande nouveauté dans ce parcours est l’immersion dans un labo photo. Dans la lumière rouge, les visiteurs peuvent se rendre compte des étapes successives pour procéder à l’impression.

Focales, diaphragme, grandeurs de plans, et autres aspects techniques ne seront plus un mystère pour les visiteurs qui pourront appréhender les différentes expositions avec un autre regard, celui d’un technicien de l’image.