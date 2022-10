Les parents de Jérôme se souviennent d’un enfant "passionné de cuisine", au point qu’il en avait fait son métier. Formé dans plusieurs restaurants "après un parcours scolaire impeccable", Jérôme travaillait dans les cuisines du centre Fedasil de Jumet.

"Un bon travailleur, ordonné, respectueux des horaires et conciliant", a confié son collègue.

Jérôme Thiébaut fumait le joint "de temps en temps", "comme on peut boire un verre après le travail", a précisé son papa.

Il a été tué de deux balles dans la tête, en raison d’une dette de plusieurs centaines d’euros, selon l’accusé. "Elle était de 180 euros", selon la mère de la victime. Une somme que Jérôme aurait pu "rembourser rapidement". "Mon fils a toujours remboursé ses dettes, en temps et en heure", a affirmé son père, très ému. Mais Alfredo Scuvera ne lui a laissé aucune minute de plus. Privant un jeune homme d’une belle vie, de ses projets de voyage au Canada pour retrouver une jeune femme, son seul amour, ont déploré les proches de la victime. "Il est resté six mois là-bas, mais les formalités administratives pour rester étaient trop lourdes", s’est souvenu son père.

Jérôme était "un gentil garçon. Il sortait très peu, c’était un pépé avant l’âge, gentil, naïf, qui ne voyait que le bon côté des gens", a poursuivi sa mère qui s’est adressé à l’accusé. "Je ne vous pardonnerai jamais."

L’un des trois frères de Jérôme se souvient d’un jeune homme maladroit, "mais qui avait un bon fond. Il n’était pas riche, mais il faisait toujours des cadeaux." Un autre frère de la victime réclame justice. "On a assez pleuré", a-t-il conclu.

La cour d’assises du Hainaut a par ailleurs écouté mardi après-midi le témoignage des proches d’Olivier Lauwers, tué chez lui à Courcelles la nuit du 15 au 16 décembre 2019.

Selon les témoins, Olivier a été un enfant maltraité, par son père et son beau-père. Il défendait ses frères et sœurs, au courant de ses problèmes de toxicomanie. "Il ne nous a jamais rien caché et faisait tout pour nous éloigner de tout ça", a notamment expliqué sa sœur. Il les protégeait aussi des coups. "Il était gentil et attentionné", a confié le frère de la victime.

Les derniers témoins de moralité sont attendus mercredi matin. Les plaidoiries commenceront dans la foulée. La défense a déjà annoncé qu’elle ne plaiderait pas sur la culpabilité car Alfredo Scuvera est en aveux des deux assassinats, liés à la drogue.