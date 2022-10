Charleroi: festival « What the FFAC », clap première

Les voyages alternatifs et sportifs se déclinaient autour de quatre axes: l’aventure, l’écoresponsabilité, l’authenticité et les rencontres. En matinée, le public a pu découvrir les films Le vent dans le dos, de Johanne Vandersteen, et Women don’t cycle, de Manon Brulard. Les projections étaient suivies d’un échange avec le public et d’un débat animé par Vie féminine. Nicolas Tchounikine, Olivier Pierre, Morgane Monchaud et Milan Bihlmann ont présenté leurs œuvres dans l’après-midi et jusqu’en soirée.

Un festival bisannuel

La soirée de clôture avait quant à elle lieu à l’auberge de jeunesse de Charleroi où un set DJ spécial "Musique du monde" était proposé. "Nous avions envie de proposer un festival qui rassemble les films de voyages. Nous organisons tout au long de l’année des échanges autour des voyages. Grâce à un concours organisé par la Ville et la MPA, nous avons remporté un prix qui nous a permis de monter ce projet. L’idée serait d’en faire un festival bisannuel", explique Blandine Grandchamps, membre de Carolodyssée.

Le 3 décembre, l’association recevra Capitaine Rémi, un influenceur voyages qui présentera son one-man-show. Carolodyssée annonce également le retour du Festival Destination Aventures avec de nouvelles expositions à l’automne 2023.