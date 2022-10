Paul Magnette : « A Charleroi on installe des aires de jeux pour que les habitants se réapproprient les espaces verts »

"On espère que renforcer la qualité de nos espaces verts, et les équiper avec des jeux, permettra aux familles de se réapproprier ces lieux, parfois magnifiques", indique le bourgmestre Paul Magnette (PS). Ce vendredi matin, il était au parc Lambert, à Charleroi Nord, deux écoles du quartier avaient amené des classes d’enfants pour l’ouverture de la nouvelle aire de jeux. "En repartant chez eux ce soir, l’espoir c’est que les enfants disent aux parents, aux grands-parents, qu’ils sont allés au parc et qu’ils veulent y retourner. Ca permettra de redécouvrir ces lieux qui ont parfois été délaissés. Et quand un lieu est délaissé, il y a des activités moins… recommandables qui s’y déroulent."

Depuis 2019, 18 aires de jeux ont été soit installées, soit des vétustes rénovées. "Il y en avait 40 avant cette mandature, pour 55 quartiers. Soit moins d’une par quartier. Ca ne va pas", détaille Paul Magnette. Julie Patte, échevine de l’enseignement, ne peut qu’abonder: "Nous verdurisons les cours d’écoles, mais ça ne suffit pas. Les enseignants nous le disent aussi: “avant, on allait au parc avec les enfants.” On veut qu’ils puissent revenir. Ici au parc Lambert, il y a deux écoles à côté. Deux écoles remplies d’enfants qui vivent aussi dans le quartier. Et très peu d’entre eux vont au parc. Or une présence de famille contribue à faire vivre un quartier. C’est pourquoi on essaye aussi, avec des ASBL de terrain, des associations de quartier ou l’Accueil Temps-Libre, d’organiser des activités dans nos parcs les vacances ou durant l’été."

D’ici 2024, de nouvelles aires de jeux seront déployées, dans les parcs et espaces verts, mais aussi dans les cités de la Sambrienne. Des sites sont aujourd’hui à l’analyse auprès des services de la ville de Charleroi: cité Parc et parc Ligny (Marcinelle), avenue de la Crèche (Montignies-sur-Sambre), Allée Verte (Jumet), Aire de la Liberté (Roux), Fonds Jacques et parc communal (Couillet), cité Matadi (Mont-sur-Marchienne) ou encore cité Egalité (Marchienne-au-Pont).