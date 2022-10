Mobilité à Charleroi: attention, un chantier aux Quatre Bras de Couillet

Habitants et travailleurs du centre-ville de Charleroi, attention: un chantier sur la N5 impacte la circulation au niveau des Quatre Bras de Couillet (chaussée de Philippeville/Route de Châtelet). Depuis ce vendredi, et jusqu’au 20 octobre au moins, la bande de circulation en direction du rond-point de Couillet-Queue est déplacée sur le parking en bord de voirie, et la circulation vers Charleroi sur la bande en sens inverse. La bande bus est,elle, obstruée.