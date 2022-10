Crise: des aides « culture » au CPAS pour aller au cinéma, au théâtre, etc.

Toutefois, le CPAS de Charleroi offre la possibilité de participer, à moindre coût, à un ensemble d’activités tant culturelles que sportives et par là même, profiter d’une bulle d’oxygène dans un quotidien parfois consacré à la débrouille. "Même si nous savons que pour beaucoup de familles qui vivent des situations sociales et économiques difficiles, l’urgence est d’affronter la crise énergétique que nous connaissons, au CPAS de Charleroi nous continuons à croire que garantir l’accès à une offre culturelle pour toutes et tous reste essentiel. Il faut permettre à chacun et chacune de se changer les idées au cinéma, au théâtre, en écoutant un concert ou en visitant une exposition. Nous l’avons particulièrement constaté durant la crise Covid, nous avons tous besoin d’évasion à un moment ou un autre, c’est une question vitale", explique Philippe Van Cauwenberghe, président du CPAS de Charleroi.

Des aides disponibles dans tous les CPAS wallons

Cette action n’est pas réservée qu’à la première ville wallonne. En effet, en 2002, le parlement fédéral a voté la loi sur le droit à l’intégration sociale, remplaçant ainsi la loi sur le revenu minimum d’existence et a, au travers de l’Arrêté Royal du 08/04/2003, doté les CPAS d’un subventionnement ayant pour but d’encourager la participation sociale et l’épanouissement culturel et sportif des usagers des CPAS. En 2017, une deuxième subvention particulière est octroyée aux CPAS pour la mise en place de modules collectifs. Ces aides s’adressent donc également aux usagers du CPAS de Charleroi.

L’un des objectifs clairs du soutien est que les relations sociales des gens déterminent, dans une large mesure, les sources (im)matérielles auxquelles ils ont accès et, par là même, leurs opportunités d’intégration sociale et de participation à la communauté. Cette mesure a pour objectif d’insérer les personnes défavorisées dans la vie sociale en leur permettant de participer à la culture, au sport et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. Si le groupe-cible sort plus et noue des contacts sociaux, cela peut être un premier pas vers une participation et une implication à part entière dans la société.

En 2021, avec un montant de 1 118 912 euros, c’est un peu plus de 1 850 aides individuelles qui ont été octroyées, et près de 5 650 bénéficiaires qui ont participé aux activités collectives.

Pour tout renseignement contact peut être pris avec les différents CPAS.