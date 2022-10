Coups et menaces à Charleroi: il promet de tuer son beau-père

Ce jour-là, l’intervention de la police est requise au domicile de la victime. Une altercation vient de se produire entre ce dernier et Jérôme, le fils de sa compagne. Une fois sur place, les policiers découvrent la violence de la scène. "Le beau-père est assis sur une chaise et conscient. Son visage est enflé et ensanglanté, et il ne sait plus parler, hormis en exprimant que des sons. Il y a des traces de sang sur son t-shirt et à proximité de la table. Des plaies sont visibles à la clavicule et au thorax, près de l’épaule", rapporte le substitut Vervaeren.

Jérôme est interpellé, sans difficulté. Lors de son transport vers le poste de police, il passe "à table", facilitant la tâche des enquêteurs. "Il n’arrêtait pas de parler sur mon dos. À chaque fois que je rentre dans la pièce, tout le monde se tait. Aujourd’hui, je n’ai pas supporté. Mon beau-père a pris une hache et est venu vers moi. J’ai pris un couteau pour me défendre comme je le pouvais. Il est tombé par terre, je lui ai mis une dizaine de coups de poing", lâche Jérôme aux policiers, sans oublier de menacer la victime au passage: "Je vais sortir de prison et je vais le tuer".

Ce jeudi après-midi, le jeune homme réitère ses aveux en évoquant deux coups de couteau. Faux, dit le parquet en mentionnant les cinq plaies découvertes sur l’épaule gauche de la victime. Pour le substitut Vervaeren, une lourde peine de prison doit être prononcée contre Jérôme. La peine requise, qui peut aller jusqu’à 10 ans de prison, est finalement fixée à 6 ans.

Me Vander Eyden, à la défense, a plaidé un cadre strict et un suivi pour son client via un sursis probatoire. Jugement dans deux semaines.