Bois du Cazier : une plaque célèbre désormais le courage de Jan Stroom

Pôle muséal, avec le Musée du verre et celui de l’industrie, lieu de verdure et de détente, avec les grandes promenades à travers ses terrils ; il serait facile d’oublier que le Bois du Cazier est avant tout un site de mémoire, dédié à la catastrophe du 8 août 1956 et à ses dramatiques conséquences pour toutes les nations touchées par le deuil. Cette semaine, c’est pourtant bien cet aspect des lieux qui est revenu au centre des préoccupations: une délégation néerlandaise, comprenant l’ambassadeur des Pays-Bas en Belgique, vient d’y dévoiler une plaque mémorielle, dédiée à Jan Stroom, originaire de Heerlen, et seul Néerlandais parmi les 262 victimes du terrible incendie souterrain.