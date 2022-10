Lodelinsart: un spationaute en duplex avec la classe

"Toute la semaine, ils font des sciences, avec des expériences sur l’espace, mais aussi les engrenages et poulies pour les grands, la conduction de chaleur pour les 3es et 4es et l’air pour les 1res et 2es années. En maternelle, il y a des animations sur les couleurs, l’eau et la météo, détaille le directeur de l’école, Johan Pétré. C’est bien de casser la routine scolaire et travailler les sciences de manière plus intensive durant une semaine, ça leur plaît beaucoup."

Les soixante écoliers des 5e et 6e primaires de l’école Notre-Dame de Lodelinsart font de la science toute cette semaine. Ils ont participé à l’appel à projets "Rentrée des sciences" et ils en sont lauréats: ce vendredi 7 octobre, ils accueilleront, dans leur classe, le directeur de l’Agence spatiale européenne (ESA), un scientifique de l’ULB qui a travaillé avec la NASA pour dévier un astéroïde, et le secrétaire d’État à la Politique scientifique, Thomas Dermine. Le spationaute belge Franck De Winne, premier Européen à avoir dirigé la station spatiale internationale (ISS), leur adressera aussi un message vidéo.

"Toute la semaine, ils font des sciences, avec des expériences sur l’espace, mais aussi les engrenages et poulies pour les grands, la conduction de chaleur pour les 3es et 4es et l’air pour les 1res et 2es années. En maternelle, il y a des animations sur les couleurs, l’eau et la météo, détaille le directeur de l’école, Johan Pétré. C’est bien de casser la routine scolaire et travailler les sciences de manière plus intensive durant une semaine, ça leur plaît beaucoup."

La "Rentrée des sciences", c’est un appel à projets développé par la Fédération Wallonie-Bruxelles avec un soutien du fédéral. " Ça vient parfaitement renforcer notre projet pour l’école, puisque dans le cadre du pacte d’excellence, nous avions déjà organisé une semaine scientifique l’année passée, mais en interne seulement. Ici, Cap Sciences viendra toute la semaine et Les Petits Débrouillards seront dans nos murs au deuxième trimestre."

De quoi donner le goût des sciences aux enfants, développer la logique et l’esprit scientifique, critique, tout en ayant la tête dans les étoiles.