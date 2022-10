Risques ménagers, la preuve en trois fois plus grand: la Maison des Géants s’installe à Charleroi dès ce 11 octobre

Assiettes, couverts, casseroles, poêles à frire, chaises et tables mais aussi lavabo, pastilles de détergent, cuvette des W.-C. ou encore cadre de lit, table de nuit, fer à repasser: tous les objets du quotidien, ainsi que les pièces de mobilier, semblent anodins aux adultes. Ce sont de véritables dangers pour les bébés et les plus petits enfants. En transposant le tout à une échelle trois fois plus grande, l’exposition interactive La Maison des géants en fait la preuve avec beaucoup d’éclat mais aussi une vraie plus-value positive. Vinciane Baudouin, de la Ligue des familles, explique: « Les chiffres sont implacables: les accidents domestiques, pour les enfants de 0 à 5 ans, c’est deux fois plus d’accidents graves et de décès que les accidents de la route. Le foyer familial, c’est un cocon mais il n’est pas sans risque, d’autant plus quand les petits veulent recopier les gestes des parents. Pour sensibiliser à cette problématique, nous aurions pu aligner des photos horribles d’enfants défigurés. Cette approche ludique et immersive nous semblait plus efficace. »