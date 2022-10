Charleroi : les SmartCorners du Forem aide à améliorer la recherche d'emploi en ligne

Leur nombre passera à 31 en fin d’année prochaine. Comme l’explique Bastien Pechon du service communication du Forem, "c’est un constat qui a amené l’institution à porter ce projet. Dans son baromètre de l’inclusion numérique 2022, la Fondation Roi Baudouin avançait en effet que 46% de la population belge présentait une fragilité."

Au niveau matériel, les personnes à faible revenu peuvent rencontrer des difficultés à s’équiper d’un PC, d’une tablette ou d’un smartphone tout en disposant d’une bonne connexion Wi-Fi. L’étude montre enfin que l’usage des outils Internet n’est pas maîtrisé par tout le monde: même des jeunes qui utilisent des applications ou surfent sur les réseaux sociaux méconnaissent le fonctionnement de logiciels ou de plateformes à caractère professionnel. La vocation des SmartCorners est d’aider ces publics à acquérir les compétences numériques de base pour rechercher de l’emploi et postuler à des offres de recrutement. Dans ce cadre, le Forem organise tous les mois des formations SmartJob. Un atelier de sensibilisation permet aux participants de se familiariser aux manipulations et aux outils de base ; il se tient en début de mois. Les prochaines séances sont prévues les jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 novembre de 8 h 30 du matin à midi. C’est gratuit sur réservation. Les demandeurs d’emploi doivent s’inscrire auprès de leur conseiller Forem ou en appelant le call center au 0800/93947 (gratuit).

Dans la foulée, ils peuvent passer à la deuxième étape: des sessions de 24 ou 40 heures leur permettent d’upgrader leurs compétences, pour atteindre le premier niveau du référentiel européen digcomp. Grâce à ce bagage, il leur est ensuite loisible de créer leur profil sur www.forem.be afin d’entrer plus facilement en contact avec des employeurs.

"Nous privilégions l’accueil de petits groupes", explique Laurence qui anime l’atelier avec une collègue. Généralement des jauges de 5 à 8 personnes. Ce mercredi, cinq femmes participent à l’atelier: Akua (41 ans) veut renforcer son autonomie, Ayizetou aimerait reprendre de l’activité dans le secteur du nettoyage. Gulten et Semire ont travaillé comme indépendantes avant de devoir se réorienter: la première a tenu un dépôt de boulangerie-pâtisserie pendant onze ans, la seconde un commerce de solderie qui a fermé en 2018. Enfin, Heleni qui était employée en sandwicherie dans un hôpital a perdu son emploi pendant la crise sanitaire. Toutes ont en commun une fragilité à l’usage des nouvelles technologies digitales. "Nous sommes venues pour combler notre retard", expliquent-elles. Toutes ont la volonté de continuer le parcours smart pour augmenter leurs chances de retrouver un job.