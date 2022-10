Des Carolos sous l’aile de la Juventus

Les coaches carolos suivront une méthodologie précise héritée de la Juve. Les joueuses pourront aussi participer à un tournoi international organisé par le club turinois et à des camps d’entraînement. "Je suis heureux de notre collaboration avec Giovanni Dolore, qui connaît parfaitement le football féminin, pointe Antonio Delfino, responsable en Belgique de la Juventus Academy. Nous allons travailler avec les mêmes méthodes et les mêmes objectifs qu’à Turin. En nous adaptant évidemment au niveau de chaque groupe. L’idée, c’est de faire progresser toutes les joueuses et pas seulement sportivement. Notre école de jeunes doit aussi être une école de vie. Nous voulons transmettre une certaine éducation et le sens du respect."

Booster la croissance

Le projet carolo n’est pas tombé de nulle part. "Cela fait six ans que nous avons créé une structure pour le football féminin, pointe Giovanni Dolore, le responsable de l’ASBL Juventus Girl Foot Academy. Nous grandissons étape après étape. La collaboration avec la Juventus, un des plus grands clubs d’Europe, va accélérer notre croissance. Il y a un staff derrière ce projet professionnel."

Le problème, c’est qu’un matricule n’a été attribué que tardivement aux Carolos. La Girls Academy ne présente qu’une seule équipe même si 96 jeunes filles sont affiliées. "Nous évoluons en P3 avec des jeunes filles de 14 à 16 ans et demi. Nous espérons monter rapidement pour permettre aux filles d’évoluer rapidement à un niveau qui leur permettra de s’épanouir. Nous sommes actuellement troisièmes. après quatre journées de championnat. Nous voulons aussi inscrire le plus rapidement possible d’autres équipes."