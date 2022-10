Mort d'un enfant de 4 ans à Mont-sur-Marchienne: un terrible drame évoqué devant la justice

Le 16 aout 2017, dans l’allée champ de Gernevaux (ou mieux connu comme étant la cité Ranchon) à Mont-sur-Marchienne, le jeune Thao, 4 ans, a perdu la vie à la suite d’une chute du sixième étage d’un immeuble à appartements. Ce jour-là, au matin, sa mère a découvert l’horreur . "Mon compagnon était parti de l’appartement. Je me suis réveillé, je suis allé dans la chambre de ma fille, mais elle dormait encore. J’ai ensuite été dans la chambre de Thao, mais il n’était pas là. J’ai donc contacté mon compagnon pour savoir s’il était parti avec le petit. Puis je suis revenu dans la chambre, j’ai remarqué que la fenêtre était ouverte. Je me suis penché et je l’ai vu au sol", témoigne Cindy.

Un accident et un acquittement plaidéDans ce dossier, à l’issue d’une instruction où la non-culpabilité des parents jaillissait, la chambre du conseil a toutefois décidé de renvoyer Cindy et Jérémy devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire. Le parquet, lors du règlement de la procédure, avait pourtant requis la fin des poursuites contre les parents endeuillés.

Ce lundi après-midi, avec beaucoup de retenue pour éviter de faire remonter de douloureux souvenirs aux parents, la substitute Dutrifoy est restée conforme à la position adoptée par le parquet en requérant un double acquittement. À la défense, la thèse accidentelle a été plaidée. Personne, ni même les parents, ne pouvait présager qu’un tel drame pouvait se produire.

Le jugement sera rendu le 24 octobre.