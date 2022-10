Charleroi: un salon de toilettage mobile pour les personnes précarisées

C’est une première en Belgique: le CPAS et la SPA (Société protectrice des animaux) se sont unis afin de construire une remorque spécialement aménagée pour aller à la rencontre des personnes en situation de précarité. Avec cette remorque entièrement équipée, il est désormais possible qu’une personne puisse offrir à son compagnon à quatre pattes l’occasion de se faire toiletter. Du shampoing au séchage en passant l’après-shampoing et le traitement antiparasitaire, toutes les étapes ont été pensées pour veiller au bien-être et à la bonne hygiène de l’animal.