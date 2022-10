Charleroi : le festival Livresse enivrera le public du 12 au 16 octobre

Du côté des rencontres et discussions, le nouveau film de Pauline Beugnies, Shift, sera projeté mercredi 12, à 20 heures, avant une table ronde autour des emplois sous-traités, sous-payés et sous-estimés. Jeudi 13, à 20 heures, c’est toute l’équipe du festival Papier Carbone qui animera une soirée autour de la micro-édition. Samedi 15, à 13 h 30, c’est la question de la féminité et du féminisme dans les milieux littéraires qui sera abordée avec, entre autres intervenantes, Valentine Gallardo, Morgane Somville ou Anne Brugni.

Lieu multidisciplinaire, le Vecteur possède aussi, on le sait, des locaux dédiés à tous les types d’activités qu’il organise. Vendredi 14 octobre, dès 20 h 30, ce sera donc le moment plus festif des concerts, avec le duo instrumental (banjo à l’archet, harmonica, beatbox) français Cantenac Dagar, puis le groupe belge de garage punk Crackups.

Plusieurs ateliers seront également accessibles, sur réservations, via le site www.vecteur.be. Petite restauration assurée pendant le festival. Quasiment toutes les activités sont gratuites et libres d’accès.

« La plus mauvaise BD du monde » a failli disparaitre

Tous les lecteurs de Spirou qui ont connu le magazine au milieu des années 1980 s’en souviennent: un comic-strip totalement décalé égayait les bas de page de l’hebdomadaire, contant les aventures absurdes d’un auteur de BD et de quelques personnages croquignolets, dont une girafe râleuse et un crocodile naïf. Il s’agissait de La plus mauvaise bédé du monde, selon son titre, et elle était signée PéVé.

Toujours méconnu, cet auteur, Philippe Vanden Driessche à l’état civil, aura surtout travaillé comme dessinateur de presse et de pub, courant vraisemblablement après une certaine reconnaissance qu’il n’atteindra jamais vraiment, jusqu’à son décès inopiné en 2017. Pire, après cette disparition quasiment anonyme, tout le travail d’une vie a failli disparaître !

Philippe Capart, de l’ASBL Blow Book, dévoile: "Il s’en est fallu de peu. Le brocanteur qui a réalisé le vide-grenier de la maison de PéVé a, heureusement, trouvé étrange de se retrouver avec une quarantaine de cartons remplis de dessins et d’esquisses. Il a alors contacté un libraire qu’il connaissait, qui a notamment reconnu les strips de La plus mauvaise bédé du monde. De fil en aiguille, c’est la librairie L’Âge d’Or, ici à Charleroi, qui a racheté ce fonds d’archives et nous voici lancés, avec le Vecteur, dans un travail pour valoriser cette masse de dessins qui font toute une carrière et une vie et qui, heureusement, ne va pas être oubliée."

L’ASBL Blow Book publiera un premier recueil, à très peu d’exemplaires, autour de PéVé et de La plus mauvaise bédé du monde. L’ouvrage sera disponible à la librairie éphémère du festival Livresse. Au-delà, l’ASBL, connue pour ses petits volumes graphiques, de 244 pages, vendus en distributeurs automatiques, va solliciter tous les participants du festival, en les invitant à remplir un petit questionnaire ; celui-ci compte trois questions, "comment définissez-vous une BD ?", "qu’est-ce qui fait une bonne BD ?", "qu’est-ce qui fait une mauvaise BD ?". Ces réponses nourriront la réflexion en cours et à venir de Blow Book et du Vecteur. Des extraits des archives de PéVé seront exposés dans la librairie éphémère du festival, salle V2, jusqu’au 10 novembre.