Charleroi : vers un espace public plus inclusif et féminisé

Interpellée au conseil par le conseiller DéFI Jean-Noël Gillard, l’échevine en charge de l’Égalité des Chances Alicia Monard a indiqué que l’action s’étalerait dans la durée. En tout cas, les premières réalisations sont là. En témoigne l’organisation des journées du matrimoine, quatre jours pour aller à la (re)découverte de femmes qui ont participé à l’écriture de l’histoire locale. C’était le week-end passé. Balades décoloniales, place des femmes dans l’industrie, urbanisme genré, immigration: autant de thèmes abordés au travers de visites et d’activités de groupe.

Deuxième front d’avancées: la mise en valeur des femmes sur le territoire à travers des noms de lieux. L’échevine l’a rappelé: quand il s’agit de rues, les règles sont contraignantes, il faut notamment que la personne soit décédée depuis au moins 50 ans. Raison pour laquelle la ville a décidé de renommer des parcs, squares, passages pour lesquels les changements sont moins laborieux.

Dans ce cadre, le conseil a adopté des noms de femmes pour six lieux dans l’espace public. Jean-Noël Gillard a suggéré de faire de même pour des bâtiments collectifs: skate parks, stades, complexes sportifs, piscines…

Il a aussi insisté pour que les choix s’opèrent dans des processus de participation citoyenne, ce qui est déjà le cas selon Alicia Monard.

Troisième et dernier axe: l’urbanisme genré, c’est-à-dire des aménagements conçus pour et avec les femmes. Dans ce cadre, une note d’intentions vient d’être élaborée par l’échevinat de l’Egalité des Chances avec l’administration et le Conseil Consultatif Egalité Femmes Hommes. Elle fixe des balises et des objectifs pour promouvoir la représentation et le bien-être des femmes dans l’espace public. Elle a été accueillie favorablement par la cellule bouwmeester.

Enfin, pour améliorer la sécurité des filles, des dispositifs ont été mis en place comme "ask for angela", un code anti-harcèlement. D’autres projets sont à l’étude selon l’échevine.