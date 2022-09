Charleroi : zones 30 encore mieux signalées

Sur Charleroi, le nombre d’accidents avec dommages corporels est reparti à la hausse selon le conseiller indépendant Nicolas Kramvoussanos. "Durant le premier semestre 2022, on en a dénombré 346 contre 278 sur la même période de l’année précédente: c’est donc 68 de plus et une hausse de 25% !" L’élu y voit les conséquences d’un manque de visibilité de la signalisation des zones 30, ainsi que la présence d’infrastructures mal adaptées. "De nombreuses traversées piétonnes ne sont pas ou très mal éclairées la nuit, ce qui accroît les risques." Kramvoussanos met aussi en cause l’émergence de nouveaux modes de déplacement dans les noyaux urbains, en l’occurrence les trottinettes électriques… "Rapides et silencieuses, on ne les entend pas arriver !"