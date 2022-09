Charleroi: L’Îlot inaugure sa recyclerie et sa maison d’accueil

Comme l’explique sa directrice générale, Ariane Dierickx, l’opération de fusion-absorption s’est étalée sur un peu plus de deux ans: Emmaüs ne disposait pas de subvention pour un poste de direction de sa maison d’accueil de 13 places, contraignant cette dernière à s’appuyer sur les bonnes volontés de son conseil d’administration pour pouvoir fonctionner. Une mission qui est progressivement devenue impossible, vu la difficulté du contexte socio-économique et sanitaire. "Nous avons donc accompli les étapes juridiques, comptables et administratives pour organiser le transfert d’activités. Si le Covid-19 a ralenti le cours de cette procédure, nous avons, en mars dernier, pu enfin signer l’acte de reprise devant notaire", poursuit la directrice générale.

Capacité d’hébergement accrue

Pour aider ses bénéficiaires à sortir du sans-abrisme, l’ASBL L’îlot articule son action autour de quatre axes: les services de première nécessité, l’hébergement temporaire, l’économie sociale et la création/captation de logements. Quatre leviers qui demandent un encadrement et un accompagnement social de tous les instants. "Dans ce cadre, nous aidons nos usagers à reconstruire un projet de vie qui rencontre à la fois leur désir et leur consentement", explique le directeur de la maison d’accueil, Henri Damas.

En présence du secrétaire d’État fédéral à la Relance, Thomas Dermine, du président du CPAS de Charleroi, Philippe Van Cauwenberghe, de l’échevin en charge des Entreprises et des Indépendants, Éric Goffart, de la directrice de l’action sociale du SPW, Kristel Karler, de la cheffe de groupe PTB du conseil communal, Pauline Boninsegna, et de représentants des fédérations partenaires, la recyclerie (lire ci-dessous) et la maison d’accueil ont été officiellement inaugurés ce jeudi.

Cette dernière entend porter sa capacité d’hébergement à 24 places: une augmentation qui s’inscrit dans un devoir de renforcement de l’aide sociale face à une crise énergétique et économique sans précédent. Les budgets ont été revus à la hausse pour tenter d’endiguer la montée de la précarité, ont expliqué les responsables politiques. Mais l’ouragan est là: on ignore si les refinancements suffiront à protéger les plus fragiles cet hiver.

Une seconde vie pour les objets

Collecter, trier, rénover et revendre: ce sont les quatre étapes du processus d’une recyclerie, un centre communautaire de récupération et de remise sur le marché de biens de seconde main. À Marchienne, l’ASBL L’Îlot a repris les installations d’Emmaüs.

"Deux travailleurs salariés, une trentaine de bénévoles et des résidents de notre maison d’accueil se partagent les missions", explique Caroline Mahieu, à la tête de l’équipe. Les travaux de réparation s’effectuent dans un entrepôt où sont stockés les biens. La vente se fait en boutique, dans un espace au n° 344 de la route de Beaumont.

La recyclerie de L’Îlot n’achète rien. Elle réceptionne les dons de meubles, objets de décoration, vaisselle, jouets et vêtements que leurs propriétaires doivent venir déposer en voiture. " Nous pouvons aussi aller chercher les grosses pièces au domicile des donateurs. " Chaque semaine les mardis et jeudis sur rendez-vous préalable, un camion effectue une tournée. Il faut s’inscrire par courriel à l’adresse recyclerie@ilot.be ou appeler le 071 51 70 63. Pour l’achat, la boutique est ouverte les mardis et jeudis de 14 à 16h ainsi que les samedis matin de 10 à 12 h. La recyclerie de L’Îlot dispose d’une page Facebook.

Mobilier de rangement, salons, tables et chaises, tapis, livres, articles scolaires, vêtements hommes et femmes: le turnover est important. Chaque semaine, des biens vont et viennent. Tout est proposé à petit prix. « C’est donc à la fois bon pour le portefeuille et pour la planète », résume Carole Mahieu.