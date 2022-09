Charleroi : la future Maison Mieux-Être, première belge

La structure fonctionne très bien, presque exclusivement grâce à l’aide de 50 bénévoles. Ils et surtout elles sont 200 à la fréquenter, sans compter 50 aidants proches. Le lieu répond aux interrogations des patients sur leur maladie et ses conséquences ; il propose aussi 25 activités, individuelles ou en groupe, du yoga aux ateliers culinaires, en passant par la poterie et la céramique, les jeux de société, la pétanque, l’art floral, la marche nordique, les soins de beauté ou le tricot papote !

Projet architectural primé

Mais on le sait, d’ici 2024, le GHdC établira ses quartiers sur le site des Viviers, à Gilly. L’occasion était belle de peaufiner le concept, de l’améliorer, de l’étendre, de l’adapter au mieux aux besoins des patients. "Une équipe pluridisciplinaire du GHdC s’est réunie et a imaginé la maison Mieux-Être de demain", explique Claudia Gathon, chef de projet. Hier, le projet a été présenté. Il s’inscrira dans le parc verdoyant de 17 hectares du site des Viviers, à proximité du futur hôpital. Il s’étend sur 400 m2, et a été conçu par le bureau d’architecture de Wanfercée-Baulet Goffart-Polomé, primé pour son très beau projet.

La base de celui-ci, c’est la conviction que l’architecture, la nature et le bien-être sont étroitement liés. La nouvelle Maison Mieux-Être respectera donc les lieux, avec sa biodiversité importante, en s’y implantant le plus délicatement possible, explique l’architecte Brice Polomé. D’autre part, le projet surplombe le parc et s’ouvre sur le paysage carolorégien. Il se déploie sur pilotis afin de préserver la faune et la flore, tel une mangrove. C’est aussi une incitation des patients à se diriger naturellement vers l’entrée, comme en un autre lieu, un autre temps.

Les terrasses couvertes s’ouvrent sur le parc et surplombent le paysage carolo.

La recherche a démontré que les facteurs environnementaux influencent favorablement la guérison ou, du moins, la capacité à affronter la maladie, et le projet va en ce sens. Orientation claire et intuitive, vue et accès vers l’extérieur, lumière naturelle, couleurs attractives et apaisantes, distractions en lien avec la nature, jardins, pièces d’eau (avec l’étang préservé sur le site), musique, sont autant d’éléments favorisant l’apaisement, la quiétude.

"Le bâtiment offre une image très domestique, avec un salon et un foyer, une salle à manger, une cuisine et des ateliers, une bibliothèque, notamment", décrit l’architecte. Il est de plain-pied, carré, pas du tout compact, avec une approche japonisante. " Le noyau central est technique. Autour, la partie sud et ouest est dédiée aux activités. La zone nord et ouest aux espaces de soins, et la lumière, zénithale, y crée une atmosphère apaisée, plus intime.

Trouver 500 000 €

L’objectif du projet, qui devrait être concrétisé pour juin 2024, est de doubler à ce moment la fréquentation, soit 420 personnes par an. "Ce serait 20% des patients que nous soignons. Pour 2028, on table sur 40%, un chiffre basé sur les stats des Maggie’s centers, où l’on en est à 60%", précise Claudia Gathon. Reste les moyens financiers à trouver pour assumer les 2 millions€ d’investissements. C’est que les pouvoirs publics ne financent que très peu ce type de structure, pourtant au nombre de 27 en Belgique, et que la Fondation GHdC +, alimentée par le mécénat, ne peut subventionner totalement. D’où l’appel de fonds lancé par le GHdC, avec l’espoir de récolter 500 000 € pour sa première campagne. Elle ne manque pas d’originalité puisqu’elle se base sur une visite virtuelle du futur bâtiment où il est possible d’apporter sa quote-part aux équipements de différentes pièces. Avec une déductibilité fiscale pour tout don de 40 €.

Toute la pertinence de la médecine intégrative

Avec son salon et son foyer, entre autres, la maison offre une image très domestique.

La Maison Mieux-Être s’inscrit dans le cadre de la "médecine intégrative", qui s’intéresse à la personne dans sa globalité. "Reconnue comme valide depuis 2018, elle repose sur quatre piliers", explique le Dr Vincent Verschaeve, oncologue. Le premier, c’est l’énergie, la vitalité par l’exercice physique. "Il est prouvé que l’activité physique réduit de 20 à 30% le risque de récidive du cancer du sein ou du colon", indique le Dr Verschaeve.

Il y a aussi l’émotion et le mental qu’on peut améliorer par la pleine conscience, la sophrologie, l’hypnose. Viennent aussi la nutrition et la prévention, ou comment s’alimenter pour éviter la maladie et la récidive. Le dernier pilier est le corps et l’esthétique, soigner son apparence pour garder une image positive de soi.

Si, entre 2019 et 2022, la fréquentation de l’actuelle Maison Mieux-Être est passée de 120 à 200 patients, cela représente moins de 10% des patients traités au GHdC: "Quelque 2 150 nouveaux cas par an sont recensés par le GHdC où 70% des patients du bassin de Charleroi sont traités", précise l’oncologue. La progression, entre 2015 et 2019, étant de 13%. Parmi ceux qui fréquentent la Maison, 80% sont des femmes, 20% des hommes.

On notera que les aidants proches y sont aussi les bienvenus et que la participation aux activités est accessible à tous puisqu’elle se limite à 2 € par activité, indique Daphné Bernard, la coordinatrice. Une contribution très loin d’être suffisante pour couvrir les frais, ce qui justifie l’appel aux dons, aux legs et au mécénat.