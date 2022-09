Chantier sur l’E420/A54: deux week-ends de fermeture de la courbe de Petit-Roeulx

Depuis le 14 mars dernier, un important chantier est en cours sur l’E420/A54 entre Gosselies et Petit-Roeulx. Les travaux visent à réhabiliter les revêtements de l’autoroute, les bretelles d’accès et de sortie, les ponts inférieurs ainsi qu’à sécuriser les ponts supérieurs et à placer de nouveaux équipements de sécurité et de nouveaux dispositifs d’évacuation d’eau. Ce chantier représente un budget de près de 13,4 millions d’euros HTVA financé par la Sofico, maître d’ouvrage.

Dans le cadre du chantier, la courbe de Petit-Roeulx sera fermée à la circulation, uniquement en direction de Nivelles, durant les deux prochains week-ends. "Du vendredi 30 septembre, dès 20h30, au lundi 3 octobre vers 05h00, mais aussi du vendredi 7 octobre, dès 20h30, au lundi 10 octobre vers 05h00, l’E420/A54 sera fermée en direction de Nivelles à partir de l’échangeur n°20" Petit-Roeulx ". Les usagers devront emprunter la sortie n°20" Petit-Roeulx ", la N230 et le R24 afin de reprendre l’autoroute E19/A7 via l’échangeur n°19" Wavre "", a confirmé la Sofico.

Entre ces deux week-ends de fermeture, du lundi 3 octobre au vendredi 7 octobre, la courbe de Petit-Roeulx sera réduite à une seule voie en direction de Nivelles, avec une vitesse maximale limitée à 50 km/h.